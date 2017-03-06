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(Görüntülü Haber) Yabancı gelinler yarıştı

MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan yabancı gelinler, en iyi gözlemeyi yapmak için yarıştı. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER), Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu...

MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan yabancı gelinler, en iyi gözlemeyi yapmak için yarıştı. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER), Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından yabancı gelinlere yönelik 'Elinin Hamuru ile Bükme Yapsana' yarışması düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AÜ Manavgat MYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Sert, Belediye Başkan Yardımcısı Erşan Özden ve vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan yabancı gelinler hazırlanan hamurlardan yufka açıp gözleme pişirerek jürinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte yarışmanın haricinde çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi. MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, etkinliğe ve yarışmaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, yarışmanın ilk defa yapıldığını söyledi. Etkinlik ve yarışmayı, dünyaya Türkiye'de terör olmadığını, mutlu şekilde birlikte yaşam sürdüğünün mesajını vermek için düzenlediklerini anlatan Bahçealtı, "Aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıtma amacıyla yaptığımız bir etkinlikti. Daha önce de '40 Yılın Hatırına Yarışsana' etkinliği düzenlemiştik. Yarışmamıza katılan gelinler, Rusya, Moldova, Ukrayna ve Almanya'dan. Yarışmaya katılan gelinlerimiz mutlu ayrıldı" dedi. Yarışmanın birincisi Yulia Pavlenko, aslen Ukraynalı olduğunu belirterek, 3 yıldır Manavgat'ta yaşadığını söyledi. İlk defa gözleme yaptığını ve birinci olduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Pavlenko, gözleme yapmanın kolay olduğunu, evde eşine de gözleme yapabileceğini kaydetti.

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