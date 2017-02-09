(Görüntülü Haber)Yaban hayvanları için sazlıklara yem bırakıldı

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () -VAN'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ve göletlerin buz tutması nedeniyle yaban hayvanları için Erçek Gölü sazlıklarına yem bıraktı. Van Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışması yapıyor. Özellikle göl ve göletlerin buzla kaplı olması yabani hayvanların hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Ekipler bu amaçla büyük çoğunluğu buz tutan Erçek Gölü'nde bulunan yabani kuş ve kazlar için göl kıyısında bulunan sazlıklara yem bıraktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 14'üncü Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, şimdiye kadar 8 ton yem dağıttıklarını söyledi. Şentürk, "Ağır kış şartlarının olduğu günlerde yaban hayvanlarının hayatta kalmalarını sağlamak için doğal yaşam alanlarına yem bırakıyoruz. Erçek Gölü de Türkiye'deki önemli sulak alanlardan biri, kış boyunca bu bölgede ve diğer sulak alanlardaki yemleme çalışmalarımız devam edecek" dedi.