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(Görüntülü Haber) Yaban hayata yiyecek bıraktılar

Eser AYDIN/ MUŞ, ()-DOĞA Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince,...

Eser AYDIN/ MUŞ, ()-DOĞA Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince, merkeze bağlı Güdümlü köyünün dağlık kesimlerine, yaban hayatı için yem ve sakatat konuldu. Muş'ta yer yer 2 metreye yağlaşan kar nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyleyen Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri yüksek mühendisi Ferzende Saygın, her yıl kuş ve diğer hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını hatırlattı. Kış şartlarının ağırlaşması ve arazi örtüsünün kapanmasıyla doğaya düzenli yem bıraktıklarına işaret eden Saygın, şunları söyledi: "Yemleme çalışmaları, Mart ayına kadar devam edecek. Her yıl doğaya ortalama 5-6 ton yem, 2-3 ton sakatat bırakıyoruz. Bunu doğada aç kalan yırtıcı hayvanların, yerleşim yerlerine inmelerini engellemek için de yapıyoruz. Bıraktığımız yemlerin hayvanlar tarafından yenilip yenilmediğini takip ediyoruz. Bugün bir kaç torba besi yemi ve yaklaşık 200 kilo sakatat bıraktık. Zaman zaman araçlarımız, kara saplanarak mahsur kalabiliyor. Bugün de yük taşıyan aracımız, kayarak kara saplandı. Görevlilerimiz yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından aracı kaldığı yerden çıkarabildi."

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