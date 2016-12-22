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(Görüntülü Haber) Yaban hayata yem bırakıldı

KARS’ta çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya sakatat ve buğday bırakıldı. Kent merkezinde de esnafın yemleme yaptıkları alanlara, park ve bahçelere de sokak hayvanları için mama ve...

KARS’ta çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya sakatat ve buğday bırakıldı. Kent merkezinde de esnafın yemleme yaptıkları alanlara, park ve bahçelere de sokak hayvanları için mama ve su kabı bırakarak içlerini de buğday yemiyle doldurdu. Orman Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki, deniz seviyesinden 2254 metre yükseklikteki Yahni Dağı bölgesindeki yaban hayvanları için 400 kilo tavuk eti, 400 kilo sakatat, kuşlar için 1 ton buğday ve tavşanlar için de saman bıraktı. Çetin geçen hava şartlarının yaban hayvanlarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini belirten Orman Su İşleri İl Şube Müdürlüğü Murat Doğanay, “Kurum olarak yaban hayatını korumak, yaşam alanlarında tutmak için doğaya yem bırakarak onların yaşamalarına destek oluyoruz. Merkeze bağlı ilçe ve köylerde özellikle de Sarıkamış ilçesinde yemleme faaliyetlerimiz kış mevsimi boyunca devam edecek" diye konuştu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgede bitki örtüsünün de yaklaşık 2 metre karla kaplı olması nedeni ile yabani hayvanların köylere ve şehre kadar indiğini hatırlatan Doğanay şunları söyledi: "Doğal olarak ağır geçen bu kış koşullarında yaban hayvanları doğada yem bulmakta zorluk çekiyor. Bu zorluk sebebiyle de olumsuz etkilenmekte ve bir süre sonra yaşam mücadelesi vermek için yerleşim alanlarına kadar iniyorlar. Müdürlük olarak yaban hayvanları doğada tutmak için bu tür faaliyetleri ilimiz merkez köyleri, özellikle Sarıkamış ormanlarında ve diğer ilçelerimde yapmaktayız. Kış şartları çok ağır geçiyor. Bu yüzden 400 kg civarında tavuk eti, 400 kg sakatat yemek artıkları, saman ve 1 ton buğday yemeği kuşlar için bıraktık. Yaban hayvanlarını doğada tutmaya çalışıyoruz. Özellikle yırtıcı hayvanların yerleşim alanlarına inmesini bir nebze olsa engellemek için bu çalışmaları kış boyu devam ettireceğiz." Doğanay ve ekibi kent merkezinde de cadde ve sokaklarda kuşlara yem servisi yapan esnafı ziyaret ederek, işyerlerinin önüne sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı. Kapları yemlerle dolduran Doğanay ve ekibi ardından park ve bahçelere de giderek aynı çalışmayı yaptı.

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