(Görüntülü Haber) Yaban hayata kaymakam desteği

Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),() Ardahan'ın Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanları için doğaya yem bıraktı. Yöredeki belirli bölgelere foto kapan yerleştirildiğine dikkati çeken Kaymakam Enver Yılmaz, "Kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle aç kalan etçil hayvanlar için sakatat, kuşlar için buğday ve karacalar içinde ot bırakmak suretiyle yaban hayatı desteklemek için çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.