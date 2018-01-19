(Görüntülü Haber) Yaban domuzu sürüsü, yine üniversite kampüsüne girdi

SİVAS'ta kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne girdi. Kampüste sürü halinde gezen yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kardeşler Tepesi eteklerinde kurulu Cumhuriyet Üniversitesinde kış aylarında sık sık yaşanan manzara bu yıl yinelendi. Kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, dün akşam saatlerinde sürü halinde Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Otelinin bulunduğu alana girdi. Kampüs içinde gezen hayvanlar, cep telefonu ile görüntülendi. Uygulama Oteli'ne çıkan yoldan geçen domuz sürüsü, ardından ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu. Bir otomobil sürücüsünün, yolda giden domuz sürüsünü ormanlık alanda kaybolana kadar aracıyla takip etti. Kısa süre önce de aynı yerde domuz sürüsü görülmüştü.