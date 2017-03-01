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(Görüntülü Haber) Whatsapp ile diş tedavi randevusu hizmeti

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () SİVAS Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, günlük hayatta sıkça kullanılan WhatsApp mesaj uygulaması ile hasta randevusu almaya başladı. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Doktor Murat Yüksel, hastanede...

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () SİVAS Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, günlük hayatta sıkça kullanılan WhatsApp mesaj uygulaması ile hasta randevusu almaya başladı. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Doktor Murat Yüksel, hastanede düzenlediği basın toplatısında WhatsApp'lı randevu sisteminin tanıtımını yaptı. Hastanelerinden 5 farklı yöntemle randevu alınabildiğini ve bunlardan birisinin de akıllı cep telefonlarının mesaj uyguluması olan WhatsApp olduğunu belirten Doktor Yüksel, "WhatApp üzerinden kurduğumuz sistemde hastalarımız saat 00.00'a kadar TC numarasını, adını ve soyadını, istediği bölümü yazıp hekimini seçerek bizden randevu talep ediyor. Ve bizim personelimizde en geç yarım saat içinde hastaya dönüş sağlayarak, randevusu hakkında bilgi veriyor. WhatApp hattı, hastanemizin girişindeki Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) bulunduğu birimde bir personelimizi tarafından sürekli takip ediliyor. Ve bilgisayar üzerinden alınan mesajlara anında geri dönüş sağlanarak bilgi veriliyor. Bu sistem 15 gün önce hizmete başladı. Şu anda çok güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle de saat 17.00'ye kadar uyguladığımız WhatsApp sistemini saat 00.00'a kadar uzattık" dedi. Görüntü Dökümü:

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