(Görüntülü Haber) Wataniya Airways, Sabiha Gökçen’den uçuşlara başladı

İlk sefer dolayısıyla uçak, su takıyla karşılandı. Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL Kuveyt merkezli havayolu şirketi Wataniya Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kuveyt’e karşılıklı seferlere başladı. İlk sefer dolayısıyla Wataniya Airways uçağı su takıyla karşılandı. Karşılama sonrasında ISG ve Wataniya Airways’in üst düzey yöneticilerinin katılımıyla pasta kesimi yapıldı. Wataniya Airways’in Sabiha Gökçen Havalimanı’nı partner olarak seçmesinden mutlu olduklarını belirten İstanbul Sabiha Gökçen Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Murad; "Sabiha Gökçen Havalimanı adına Wataniya Airways’i tebrik ediyoruz. Bizi partner olarak görüp geldikleri için çok teşekkür ederiz. Biz Sabiha Gökçen Havalimanı olarak her türlü yardımı ve desteği kendilerine vereceğiz" dedi. Wataniya Airways Halkla İlişkiler Müdürü Lana Moayyad Al Rasheed ise “Biz Wataniya Airways olarak İstanbul’a uçuş yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü biliyoruz ki İstanbul çok güzel şehir. Biliyoruz ki Kuveyt’ten de çok fazla ilgi var. Biz çok yeni bir havayoluyuz. Çok klas hizmet veriyoruz. O yüzden bu havalimanını tercih ettik. Burada olmaktan çok mutluyuz.“ dedi. HER GÜN KARŞILIKLI SEFER Firma yetkililerinden alınan bilgilere göre, her gün Kuveyt’ten 11’de havalanacak Wataniya Airways uçağı 14.00’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşacak. Saiha Gökçen Havalimanı’ndan 15.00’da kalkan uçak ise 18.00’da Kuveyt’e varacak. Uçak biletleri ise 59 Euro'dan başlıyor.