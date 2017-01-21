Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, ()-BİTLİS'ten batı illerine giden otobüste yapılan aramada 2 yolcunun vücutlarına sarılı 258 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında batı illerine giden bir yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Ü.G. ve E.K.'nin yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı vaziyette toplam 258 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alanan Ü.G. ve E.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, cep telefonlarına ise el konuldu.
(Görüntülü Haber) Vücutlarına sarılı 258 cep telefonuyla yakalandılar
Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, ()-BİTLİS'ten batı illerine giden otobüste yapılan aramada 2 yolcunun vücutlarına sarılı 258 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında batı...
21 Ocak 2017 Cumartesi 11:14
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