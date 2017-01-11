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(Görüntülü Haber) Vodafone Arena'nın çatısında biriken kar yağışın durması ile temizlenmeye başladı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL’da etkili olan kar yağışı, Vodafone Arena’nın stadyumunun çatısında kar birikimine neden oldu. Ataköy’de dün meydana gelen olayda Ataköy caminin avlusundaki tente karın ağırlığı yüzünden...

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL’da etkili olan kar yağışı, Vodafone Arena’nın stadyumunun çatısında kar birikimine neden oldu. Ataköy’de dün meydana gelen olayda Ataköy caminin avlusundaki tente karın ağırlığı yüzünden çökmüş, olayda bir kişi ölmüş onlarca kişi yaralanmıştı. STADYUMUN ÇATISINDA DA KAR BİRİKTİ Beşiktaş’ın Dolmabahçe’deki stadyumu Vodafone Arena’da yağan kardan nasibini aldı. Modern stadyumun çatısında tonlarca kar biriktiği görüldü. Kar nedeniyle stadyumun çatısı üzerine kırmızı renkte yazılan stadyum isimleri büyük ölçüde kayboldu. KARIN DURMASI ÜZERİNE TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Vodofane Arena'nın çatısında biriken kar yağışın bitmesii ile birlikte temizlenmeye başlandı. İstanbul'da etkisi artıran kar yağışının erimeye yüy tutmasın rağmen, bazı işyeri ve yüksek binalarda çatı temizleme işlemi hızla sürüyor. Entebe denilen modern bir teknonolji ile hayata geçirilen çatının karla kaplı olması ise, Kulüp yetkililerini harekete geçirdi. 'nın görüntülediğ Vodafone Arena çatısı hakkında bilgi veren Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Yönlendirmemizi yaptık.Gereken çalışmalar ve kontroller hayata geçirildi" dedi.

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