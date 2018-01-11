(Görüntülü Haber) Vize'de köylülerin 'taş ocağı' isyanı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy'de kurulmak isteyen taş ocağına karşı çıkan köylüler, bilgilendirme toplantısı için gelen görevlileri protesto etti. Bölgede devlet destekli arıcılık ve hayvancılık yapıldığını kaydeden köylüler, devletin destek verdiği yerlere taş ocağı açılması için izin vermesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Kırklareli'nin Yıldız Dağları eteklerindeki Vize ilçesine bağlı Kömürköy'deki ormanlık alanda, özel bir şirket taş ocağı açmak istedi. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınırken, bugün köylüler için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Köylerinin yakınına taş ocağı açılmasını istemeyenler meydanda toplandı ve ellerinde pankartlarla protesto eylemi düzenledi. Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve şirket temsilcilerinin yer aldığı heyet, köy kahvesinde sunum yapmak için hazırlandı. Ancak köylüler bilgilendirme toplantısına karşı çıktı. "Köyümüze taş ocağı istemiyoruz" sloganları atan köylülerin tepkisi üzerine tutanak tutularak 'Tepkiler nedeniyle toplantının yapılamadığı' imza altına alındı. Vize Ziraat Odası Başkanı ve Vize İnsan Dağ Yaşam Derneği Başkanı Demir Aypar Eker, taş ocağı yapılmak istenen bölgenin kültürel ve tarihsel olarak zengin bir yer olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "Bölgemiz doğal ve kültürel olarak zengin bir yer. Tarımsal ve orman alanları olarak zengin bölge, kıyı şeridinde turizm yapılıyor. Taş ocağı açılması planlanan yerden bir tek geçen karayolu var, oradan da Kıyıköy'e gidiliyor. Orman İşletmesi, 1000 dekarlık ruhsat alanı yanında bal ormanı ağaçlandırma sahası yaptı. 14 bin adet kızılcık dikti, daha sonra ıhlamur ağaçları dikilecek. Bölge bakanlık tarafından koruma altındaki Trakya arısı için ari bölge. Burada ari arıcılık yapılıyor. Normalde bu bölgede kuyu bile açılmaması gerekiyor. Arıların o toz içerisinde polen toplaması imkansız. Hayvancılık ve arıcılık burada biter." "BİRİNCİ DERECE SİT ALANINA TAŞ OCAĞI" Taş ocağı yapılması planlanan ormanlık alanın 1'inci derecede sit alanı olduğunu belirten Eker, "En önemlisi taş ocağının yapılacağı alan 1'inci derece arkeolojik sit alanı. Bunu Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu resmi yazısıyla ifade ediyor. Biz 2 sene önce de açılmak istenen taş ocağı için dava açtık. Edirne Bölge İdare Mahkemesi durdurdu. Yeniden karşımıza geldi. Şirketlere sormak istiyorum; biz onların yaşam alanlarında bırakın taş ocağını, kuyu açmamıza izin verirler mi? Bizim burası yaşam alanımız ve taş ocağı istemiyoruz. Bunun için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. "BÖLGEDE İZOLE ARICILIK YAPILIYOR" Taş ocağından etkilenecek köyler arasında yer alan Kömürköy'ün Dernek Başkanı Seyfi Özgerçek da taş ocağının kurulmak istendiği alanlarda izole edilmiş arıcılık faaliyetinin yürütüldüğünü söyledi. Türkiye'nin en iyi ikinci balı olan püren balının bu ormanlarda üretildiğini ifade eden Özgerçek, şunları söyledi: "Kömürköylüler olacak bölgemize taş ocağı kurulmasını istemiyoruz. Köyümüz doğalın, yeşilin içerisinde yaşıyor. Bizim köylümüzün yaşam tarzı hayvancılık ve tarım üzerine. Bizler bu yaşam içersinde ne olursa olsun, bunları etkileyecek taş ocağı istemiyoruz. Arıcılık üzerine izole edilmiş bölgedeyiz. Türkiye'deki 2 bölgeden biri longoz ormanlarının devamı olan köyümüz, izole edilmiş arıcılık yapıyor. Türkiye'de anzer balından sonra besin değer en yüksek bal üretiliyor. Burada devletimiz arıcılığı geliştirmek için taş ocağı açılması planlanan yere yakın bölgede bal ormanı inşa edildi. 10 bin ağaç dikildi. Köyün geçim kaynağı haline geldi. Bu gibi özellikleri olan köye taş ocağı kurmak arıcılığı bitirmek anlamına geliyor. Tepkimiz devlete değil taş ocağı kurmak isteyen taş ocaklarınadır. Arıcılık, tarım ve hayvancılık yapılan bir yere taş ocağı neden kurulmak isteniyor, anlamıyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri ile şirket temsilcileri bilgilendirme için geldiler. Ancak köy halkımız istemediklerini söyledi. Bunun üzerine tutanak yazıldı ve bilgilendirme toplantısı yapılmadı." Kömürköy Muhtarı Yücel Güt de köye taş ocağı yapılmasını istemediklerini ve hukuki mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Bal ormanlarımız var, hayvancılık var. Buralarda taş ocağı istemiyoruz. Bizim şu anda 2 tonu geçen bir üretimimiz var. Arıcılıkla uğraşanların sayısı çoğaldı ve devlet destek veriyor. Anlamadığımız kısım; devletimizi destekliyor ama ortasına da taş ocağı kurmak istiyor" dedi. "BİN KİŞİ OCAKTAN ETKİLENECEK" Kömürköy ve Akpınar Köyü'nde yaklaşık bin kişilik nüfus olduğunu belirten Akpınar Köyü Muhtarı Behzat Kömürcü de taş ocağına karşı olduklarını söyledi. Bölgenin her anlamda zengin olduğunu anlatan Kömürcü, "Biz taş ocağı olaylarından bıktık. İki köyümüzü de etkiliyor. Ayrıca birinci derecede sit alanı, çevresi orman. Mantık olarak devlet büyüklerimiz gelip yeri görseler 'durun bakalım' diyeceklerdir. Yıldız Dağları'nın uzantısında doğası, yeşili ve arıcılığı ile bilinen iki köye zarar verecek. Yaşadığımız alanları korumaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor; 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır'. Taş ocağı istenen yer bizim ortak yaşam alanımız. Taş ocağı yapılmak istenen bölgede tarihi kalıntıları bulunan bir kule de hâlâ mevcut" diye konuştu "ÇEVREYİ HOR GÖREN GELECEĞİ ZOR GÖRÜR" Köylüler protesto eylemi sırasında "Köyümüze taş ocağı istemiyoruz" sloganları atarken, ellerinde, 'Çevreyi hor gören, geleceği zor görür', 'Ormanıma, suyuma, havama dokunma', 'Köyüme dokunma', 'Taş ocağı deyip geçme o zehirdir', 'Kanser fabrikası istemiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.