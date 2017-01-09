(Görüntülü Haber) Viranşehir ve Bozova belediyelerine kayyum atandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ve Bozova ilçeleri belediye başkanlıkları görevine, ilçe kaymakamları kayyum olarak atandı. Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi Belediye Başkanı DBP’li Emrullah Cin ile Bozova İlçesi Belediye Başkanı DBP’li Zeynel Taş’ın PKK/KCK operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından her iki ilçe belediyesine bu sabah kaymakamlar kayyum olarak atandı. Dün geceden itibaren çevresinde yoğun önlem alınan Viranşehir Belediyesi'ne, sabah saatlerinde özel harekat polisleri ile bomba imha uzmanları geldi. Belediye binasında yapılan patlayıcı aramasının ardından personeller içeri alındı. Son olarak belediyeye gelen Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, kayyum olarak görevlendirdiğini belirterek, birim amirleri ile toplantı yaptı. Çimşit, hizmet için belediye başkanlığı yapacağını belirterek, "15 Temmuz ruhuyla halkın hizmetkarı olacağız. Benim görevim bu ilçeye taraf gözetmeksizin hizmetleri aksaksız olarak götürmektir" dedi. Çimşit öte yandan kendileriyle çalışmak istemeyenlerin ayrılabileceğini de dile getirerek, "Mesai saatlerinde tüm personeller görevinin başında olmalı. Bizimle çalışmak istemeyen ayrılabilir. Ben iş ve hizmet isterim" diye konuştu. Öte yandan Bozova Belediyesi'ne de kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Zekeriya Göker, sabah saatlerinde göreve başladı.