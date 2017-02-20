(Görüntülü Haber) Viranşehir'de saldırının izleri siliniyor, yaralar sarılıyor

Mustafa MERT/ VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),() - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, PKK'lı teröristin bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği lojman ve çevresinde kaymakamlık tarafından yapılan hasar tespit çalışması tamamlanırken, saldırının izleri silinerek yaralar sarılmaya çalışılıyor. Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde geçen Cuma akşamı, PKK'lı teröristin park ettiği bomba yüklü aracı uzaktan kumandayla patlatmasıyla 1'i çocuk, 2 kişinin şehit olduğu yargı mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi ve çevresinde kaymakamlık tarafından başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı. Patlamada hasar gören 14 binadaki dairelerin sakinleri günler sonra evlerine girebildi. Temizlik çalışmalarının sürdüğü bölgedeki bazı aileler, harabeye dönen evlerinde molozların arasındaki sağlam kalan eşyalarını çıkardı. Bazı aileler yakınlarının yanına taşınırken, bazıları topladıkları eşyalarıyla başka evlere kiraya çıktı. Bölge sakinlerinden çok sayıda kişinin ev arama ilanı verdiği patlama sonrası yapılan tespitle halkın mağduriyetlerinin kaymakamlık tarafından giderileceği belirtildi.