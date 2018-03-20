(Görüntülü Haber) Vatandaştan Mehmetçiğe destek

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup vatandaş Mehmetçiğe destek olmak amacıyla aralarında topladıkları parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı. Sandıklı'nın Çay ve Fatih mahallelerinde oturan bir grup vatandaş Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak ve Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek amacıyla aralarında para topladı. Vatandaş miktarını açıklamadıkları parayı TSKGV'nin hesabına yatırdı. Vatandaş adına açıklama yapan Uğur Akyol, Kütahya'da Etem Ceviz adlı roman vatandaşımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasında Kütahya Tavşanlı, Afyonkarahisar'da ve akabinde Sandıklı'da oturan akrabalarımızla elimizden geldiğince, karınca kararınca yardımda bulunalım dedik. Topladığımız parayı TSKGV hesabına yatırdık. Allah askerlerimizin hepsini korusun. Onlar bizim çocuğumuz. Devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize, ordumuza ve milletimize zeval vermesin. Hükümetimizin, ordumuzun, devletimizin devamlı arkasında, yanında gerekirse önündeyiz. Canımız feda olsun memlekete. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman memleketimizde sıkıntılarımız olduğunda konuşmalarında bizi ayırmadıkları için ayrıca teşekkür ederim. Biz de bu memleketin birer ferdiyiz. Hiç ayrımız gayrımız yok. Sandıklı'mızda, köylerimizde, mahallemizde acımız da bir sevinçlerimiz de. Hiç ayrılık yapmıyoruz. Kız alıp kız veriyoruz. Biz bu memleketin insanıyız dedi.