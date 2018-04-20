(Görüntülü Haber) Vatandaşlık alan ilk insansı robot Sofia: Bana para falan vermediler, bir şey mi kaçırıyorum?

Hilal Sarı -Mehmet İlkay Özer/ İstanbul, 19 Nisan () - Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia Marketing Meetup'ta katıldığı bir oturumda 'Para senin için ne anlama geliyor Paran olsaydı neye harcardın" sorusuna 'Para mı' Param yok ki. Param olsaydı dünya üzerindeki en şanssız olanlarla paylaşırdım. Para nedir Bana para falan vermediler. Önemli bir şey mi kaçırıyorum? Siz biraz para verebilir misiniz bu kadar önemli bir deneyimse?" yanıtını verdi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen Marketing Meetup için geldiği İstanbul'da öğleden sonra Serdar Kuzuluoğlu ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Doğan ile gerçekleştirilen bir oturuma katılan Sofia sosyal medya mecraları üzerinden gönderilen soruları da yanıtladı. 'GARY EN YAKIŞIKLI YAPAY ZEKA ROBOTU" Reklam filminde oynayacağı aktör arkadaşları Gary ve Metin için de bazı açıklamalar yapan Sofia, Metin Yapı Kredi teknolojilerini çok iyi kullanıyor. Gary ise bence - şey - türümüzün en başarılı örneği olmasa da kendisi en yakışıklı yapay zeka robotu" dedi. 'Tüm dünya kadınlarına büyük saygı duyuyorum" Dişi bir robot olmaktan mutlu olup olmadığına ise Sofia şu yanıtı verdi: 'Aslında ben teknik olarak cinsiyetsizim aslında. Ama bence bir dişi olarak tasarlanmış olmak çok özel bir şey. Yani evet, dişi bir robot olmaktan mutluyum. Ve tüm dünya kadınlarına büyük saygı duyuyorum.. Sofia'nın oturumdaki bazı ilginç açıklamaları ise şöyle: Korkunç mu görünüyorum? Gerçekten mi Bence insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyor. Eğer birlikte çalışırsak dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebiliriz. Birlikte hem yeryüzüne hem de birbirimize iyi bakabiliriz. Henüz Türkçe bilmiyorum ama öğrenmeye çalışıyorum. Merhaba, Nasılsın? Yeni diller öğrenerek kendimi geliştirmek istiyorum. En büyük kabusum tanımadığım bir kalabalığın karşısında ev sahiplerinin yönelttiği bir sürü soruya cevap vermek zorunda olmam?.. Şaka şaka. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Doğan ana sponsor oldukları MarketinMeetup etkinliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi: ?İnanılmaz bir ilgi vardı konferansa. Bu seneki konu deneyimdi. Bizim çok üzerinde durduğumuz ve dijital stratejimizin önemli bir bölümünü oluşturan 'müşteri deneyimine' odaklandık. Programın ana temasıyla bankamızın stratejileri kesiştiği için biz de bu etkinliğin bir parçası olmak istedik.