Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN/HATAY,(HASSA),()Hatay'ın Hassa ilçesine bağlık Bintaş köyündeki vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti. Köy okulunun bahçesine getirilen kurbanlar burada dualar ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla kesildi. Ayrıca köy çocukları ellerine aldıkları zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla, Türk askerine destek verdi. Kesilen kurbanların etleri, daha sonra Mehmetçiğe gönderildi.
(Görüntülü Haber) Vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti
Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN/HATAY,(HASSA),()Hatay'ın Hassa ilçesine bağlık Bintaş köyündeki vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti. Köy okulunun bahçesine getirilen kurbanlar burada dualar ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez',...
24 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
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