Özgür ALTUNCU - Can EROK / İSTANBUL, () - VATAN Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Gasilhaneden alınan Vatan Şaşmaz'ın cenazesi camiye getirildi. Vatan Şaşmaz'ın 5 aylık hamile olduğu belirtilen eşi Yasemin Şaşmaz da camiye geldi. Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.
(Görüntülü Haber) Vatan Şaşmaz'ın eşi camiye geldi
Özgür ALTUNCU - Can EROK / İSTANBUL, () - VATAN Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Gasilhaneden alınan Vatan Şaşmaz'ın cenazesi camiye getirildi. Vatan Şaşmaz'ın 5 aylık hamile olduğu belirtilen...
29 Ağustos 2017 Salı 13:29
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