(Görüntülü Haber) Vatan Şaşmaz'ın eşi camiye geldi

Özgür ALTUNCU - Can EROK / İSTANBUL, () - VATAN Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Gasilhaneden alınan Vatan Şaşmaz'ın cenazesi camiye getirildi. Vatan Şaşmaz'ın 5 aylık hamile olduğu belirtilen eşi Yasemin Şaşmaz da camiye geldi. Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.