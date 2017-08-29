Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Vatan Şaşmaz'ın cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Şaşmaz'ın cenazesi Güzeltepe Birlik Camii'ne götürülüyor. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Vatan Şaşmaz'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Görüntü Dökümü: --------- -Cenazenin alınması -Cenaze aracının ilerlemesi -Detaylar
(Görüntülü Haber) VATAN ŞAŞMAZ'IN CENAZESİ GASİLHANEDEN ALINDI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Vatan Şaşmaz'ın cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Şaşmaz'ın cenazesi Güzeltepe Birlik Camii'ne götürülüyor. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Vatan Şaşmaz'ın...
29 Ağustos 2017 Salı 12:00
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