YOL TRAFİĞE KAPANDI Haber: Cüneyt CENGİZ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde bir hafriyat kamyonunun açılan damper trafik tabelalarını yıktı. Kaza nediyle yol trafiğe kapandı.
(Görüntülü Haber) Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon trafik tabelasını devirdi (3)
YOL TRAFİĞE KAPANDI Haber: Cüneyt CENGİZ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde bir hafriyat kamyonunun açılan damper trafik tabelalarını yıktı. Kaza nediyle yol trafiğe kapandı.
25 Ocak 2018 Perşembe 19:03
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