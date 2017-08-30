VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS TÖRENİ 1
(Görüntülü Haber)VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS TÖRENİ 1
VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS TÖRENİ 1
30 Ağustos 2017 Çarşamba 13:03
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