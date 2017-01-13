: İstanbul Valisi Şahin: Çöken binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi.
(Görüntülü Haber) Vasip Şahin çöken binada incelemelerde bulundu
: İstanbul Valisi Şahin: Çöken binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi.
13 Ocak 2017 Cuma 19:39
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