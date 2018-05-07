Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.
(Görüntülü Haber) Vapur seferlerine sis engeli (2)
Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
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