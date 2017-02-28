(Görüntülü Haber) Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor

İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL () - İSTANBUL'da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray ve Metrobüse yöneldi. Marmaray istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. Güvenlik görevlisi, vatandaşlara yoğunluk nedeniyle seferlerin durdurulduğunu bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun sis nedeni ile Şehir Hatları Vapurları seferleri yapılamamaktadır. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir." denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)'nun resmi internet sitesinden de, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklaması yapılmıştı.