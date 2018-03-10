Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Vapur seferleri iptal oldu; İstanbullular Marmaray'a yöneldi. İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da yoğunluk oluştu.
(Görüntülü Haber) Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Vapur seferleri iptal oldu; İstanbullular Marmaray'a yöneldi. İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi....
10 Mart 2018 Cumartesi 17:48
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