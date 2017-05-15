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(Görüntülü Haber) Vanlı miniklere anlamlı yardım

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () VAN'da 60 ilkokul öğrencisine Her Çocuk Bir Umuttur Derneği tarafından ayakkabı, çorap ve tişört hediye edildi. Her Çocuk Bir Umuttur Derneği üyeleri, Van'ın Bahçesaray İlçesi Elmayaka Köyü İlkokulu'nda...

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () VAN'da 60 ilkokul öğrencisine Her Çocuk Bir Umuttur Derneği tarafından ayakkabı, çorap ve tişört hediye edildi. Her Çocuk Bir Umuttur Derneği üyeleri, Van'ın Bahçesaray İlçesi Elmayaka Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 60 öğrenciyi sevindirdi. Sınıfta öğrencilerin kara lastik ayakkabı içindeki yırtık çoraplı ayaklarını gören Dernek Başkanı Veysi Özaras, çocuklara ayakkabı, çorap ve tişörtleri giydirince hem onların hem de kendilerinin büyük mutluluk yaşadığını anlattı. Dernek üyelerini mutlu bir şekilde karşılayan öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldığını söyleyen Başkan Özaras, "Diğer bölgelerimizde hava sıcaklığı artış gösterirken, Van'da kar hala kalkmış durumda değil. Yardımseverlerimizin bağışlarıyla derneğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Ücra dağ köylerinde eğitimlerine devam eden yüzlerce çocuğun ayaklarına sıcaklık, yüreklerine umut olduk. Ellerinde Türk bayrakları ile bizleri karşılayan çocuklarımızın gözlerinden mutluluk okunuyordu. Hemen hemen hepsi lastik tekerleklerden kesilmiş cızlavet ayakkabı giyiyordu. Kimisi yırtılan lastik ayakkabısına yama atmıştı. Çorapları bile yırtıktı. İnanın çok duygulandık" dedi.

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