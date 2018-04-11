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(Görüntülü Haber) Vanlı esnaf, İranlı turistler için Farsça öğreniyor

VAN'da esnaf, İran'dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı. Tuşba Belediyesi, kentteki İranlı turist yoğunluğunu göz önüne alarak ve esnafın talebi üzerine...

VAN'da esnaf, İran'dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı.

Tuşba Belediyesi, kentteki İranlı turist yoğunluğunu göz önüne alarak ve esnafın talebi üzerine bir alışveriş merkezinde Farsça kurs vermeye başladı. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan kursla, esnafın turistlerle anlaşabileceği düzeyde Farsça öğrenmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Farsça öğrenen esnafın gelen İranlı turistlerle çok daha sağlıklı ve güzel bir iletişim kuracağını belirterek, "Kentimize gelen İranlı misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızın gelen misafirlerimizin memnuniyetini, taleplerini karşılaması ve onların diliyle iletişim kurması için Farsça kurs açtık. Esnaf kardeşlerimizin İranlı misafirlerimiz geldiğinde çok daha rahat bir alışveriş imkânı sağlayacaklarını düşünüyorum. ‘Bir lisan, bir insan demektir’ anlayışıyla Farsçayı geliştirmek anlamında bu kurslarımıza başlamıştık. 136 saat devam eden bir kurs. Bu süre içerisinde inanıyoruz ki buradaki kursiyerlerimiz, İranlılar geldiğinde çok daha iyi satış yapacaklar. Bu noktada İranlıları Van’ımıza davet ediyoruz. Bu sene turizm sezonu Van'da açıldı. Kısa sürede binlerce turist kentimizi ziyaret etti. Özellikle çarşı merkezinde İranlı yoğunluğunun oluştuğunu görmek mümkün. Bizler de yerel yönetimler olarak turizmin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Farsça kursu da bunun bir ayağını oluşturuyor" dedi.

Alışveriş merkezlerinde çalışanlar da önceden İranlı turistlerle iyi iletişim kuramadıklarını, 2 aylık süreçte Farsçayı öğrenerek turistlerin taleplerini daha iyi karşılayabildiklerini ve sağlıklı diyaloğun satışlara yansıdığını belirtti.

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