(Görüntülü Haber) Van’da tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

VAN'da Liberta Sanat Topluluğu Oyuncuları tarafından, 'Kanlı Nigar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyicilerden büyük alkış alan oyunun sonunda sahneye çıkan Uğur Kaçmaz, kendisi gibi öğretmen olan Hüsne Gedik’e evlilik teklif etti. Sadık Şendil'in yazdığı, Ümit Pınaroğlu’nun yönettiği müzikli güldürü 'Kanlı Nigar', Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirci ile buluştu. Liberta Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan ve seyirci ile buluşan tiyatro oyununda, evi yanan Nigar karakterinin bulduğu yeni eve mahalli karakterlerin gelmesiyle ortaya çıkan komik hikayeler anlatılıyor. Yaklaşık 2 saat süren müzikli güldürü oyununu 500 kişi izledi. Oyunun sonunda yönetmen Ümit Pınaroğlu bir konuşma yaparak, oyuna katkı sunanları sahneye davet etti. Sahneye çıkan ve Özalp İlçesi'nde öğretmenlik yapan Uğur Kaçmaz, kendisi gibi öğretmen olan Hüsne Gedik’e sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Hüsne Gedik, bir süre şaşkınlık yaşadı, ardından "Evet" diyerek teklifi kabul etti. Arkadaşlarının da desteğiyle böyle bir hazırlık yaptıklarını söyleyen Uğur Kaçmaz, şöyle konuştu: "Hüsne ile 2 yıl önce tanıştık. İkimiz de tiyatroyu çok seviyoruz. Fırsat buldukça her oyunu izlemeye gidiyoruz. Tiyatroda evlilik teklifinin daha etkili ve isabetli olacağını düşünerek böyle bir karar aldım. Sonra birkaç arkadaşımın aracılığıyla bir kafe de görüşmeler yaptık. Orada bulunan Mesut ve Ümit beyle bu işi düşündük. Sağ olsun çok yardımcı oldular. Yönetmen Ümit Pınaroğlu oyunun başlamasına 2 saat kala beni tiyatroya salonuna çağırdı ve bu teklifin provasını yaptık. Kendisi beni sponsor olarak tanıtıp, sahneye davet etti. Ben sahnede düşüncelerimi söyledikten sonra evlilik teklifinde bulundum. Çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."