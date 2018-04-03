Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

(Görüntülü Haber) Van YYÜ Kampüsü'nde 10 bin fidan dikildi

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde 10 bin fidan dikildi. YYÜ kampüsünde Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Yüzüncü...

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde 10 bin fidan dikildi.

YYÜ kampüsünde Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve bir sigorta acentesi arasında  tarafından düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan YYÜ Rektörü Prof Dr. Peyami Battal, Türkiye'nin en büyük kampüslerden birine sahip olduklarını ifade ederek, kampüs yerleşkesinde yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin  son dönemlerde ağaçlandırma çalışmalarıyla iyice güzelleştiğini anlattan  Battal, "Bugün 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Buranın bakımını da titizlikle sürdüreceğiz. Kampüsümüzde bir ormanlığın oluşmasını sağlayacağız. Farklı türlerden fidanlarımız var, çok iyi bir hizmet olacak.Vanımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından Rektör Battal, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314