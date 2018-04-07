escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

(Görüntülü Haber) Van ve Hakkari TSO Başkanları güven tazeledi -2

VAN ve Hakkari Ticaret Sanayi Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Van'da Necdet Takva, Hakkari'de ise Servet Taş yeniden başkan seçildi. Van'daki TSO seçimleri Atatürk Lisesi'nde yapıldı. 3 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçim,...

VAN ve Hakkari Ticaret Sanayi Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Van'da Necdet Takva, Hakkari'de ise Servet Taş yeniden başkan seçildi.



Van'daki TSO seçimleri Atatürk Lisesi'nde yapıldı. 3 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçim, saat 09.00'da başladı, 17.00'de sona erdi. 19 meslek grubunda mevcut başkan Necdet Takva mavi, iş adamı Zahir Kandaşoğlu ise beyaz listeyle yarıştı.



Takva, resmi olmayan sonuçlara göre 14 sandıktan birinci çıkarak, 2013'den beri sürdürdüğü görevine tekrar seçildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda Takva'yı destekleyenler davul-zurna çaldırarak kutlama yaptı.



Seçim sonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Takva, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Van için gayret göstermeye devam edeceğini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Takva, kaybettikleri 5 grup için üzüldüklerini ifade ederken, kendilerine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.



HAKKARİ'DE TAŞ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ



Hakkari'de başkanlık seçiminde de değişiklik olmadı. Hakkari Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçilerde 2 aday 7 meslek komitesinde çoğunluğu elde etmek için yarıştı. Seçimlerde 535 kayıtlı üye sabah saat 10.00’dan itibaren sandık başına gitti. Mevcut Başkan Servet Taş'ın Beyaz listesi ile Mimar Cemal Erip'in Yeşil listesi 7 meslek komitesi için yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Servet Taş’ın başı çektiği Beyaz liste 7 komitenin 7’sinde çoğunluğu alarak yeniden başkan seçildi.



Seçimin ardından Ticaret ve Sanayi Odası önünde kendisine destek veren üyeler ile birlikte basın açıklaması yapan Servet Taş, seçimin galibinin kendisi değil Hakkari esnafı ve işadamları olduğunu söyledi. 5 yıldır Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’nda görevde olduklarını belirten Taş, "Göreve geldiğimden bu yana hep Hakkari için çalıştık. Hakkari için bir şeyler yapmaya çalıştık, bütün amacımız hedefimiz bu oldu. Herkesin huzurunda Hakkari halkına teşekkür ederim. Bugün ben büyük değilim bugün sizler büyüksünüz bütün esnaf bütün Hakkari büyüktür" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314