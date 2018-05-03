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(Görüntülü Haber) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ödül

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2018 yılı Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 'en iyi hizmet ödülü'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama...

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2018 yılı Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 'en iyi hizmet ödülü'ne layık görüldü.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Van kedisininin korunması, ıslahı, çoğalmasının sağlanması ve sağlık problemlerine çözüm bulunmasıyla ilgili yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda, '2018 Yılı Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 1995 yılında kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin uluslararası standartlara sahip bir merkez olduğunu belirterek, "Merkezimiz tüm dünya tarafından yakından biliniyor. Dünyada yüzebilen tek kedi ırkı olan Van kedisi için şimdi de havuz yapıyoruz. Merkezimizin gelişmesi için projeler üretiyoruz. Dolayısıyla turizme de hizmet eden bu merkezimize verilen ödül, bizim açımızdan çok önemlidir" dedi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise kedi evinde 240 kedinin bakımını yaptıklarını ve kendilerine verilen ödülün çok değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Gerek Van kedisinin tanıtımı açısından gerekse Van kedisinin neslinin korunması açısından, neslin saflığının korunması açısından birçok faaliyet yürütüyoruz. Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin hizmet ödülünü almış olmamız bizi onurlandırdı. Bu ödül, yaptığımız çalışmaları daha disiplinli yapmak için bize şevk verdi. Aynı zamanda bizim bu konuda doğru yolda olduğumuzun kanıtı oldu" diye konuştu.
 

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