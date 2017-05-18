(Görüntülü Haber) Van kedilerine 'seks yasağı' kaliteyi artırdı

Osman BEKLEYEN / VAN, () - VAN'ın en önemli değerleri arasında yer alan Van Kedileri'ne uygulanan seks sınırlaması, kaliteli yavru alınmasını sağladı. Daha önce rastgele çiftleştirmelerde Van Kedisi özelliği taşımayan hatta siyah renkli çok sayıda yavru kedi dünyaya gelirken, yeni uygulamayla bunun önüne geçildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Yaptığımız uygulama sonrası elde ettiğimiz yavrular Van Kedisi'nin bütün özelliklerini taşıyor" dedi. Nesli tehlike altında olan, YYÜ kampüsü içerisindeki Araştırma ve Yugulama Merkezi'nde koruma altına alınan Van Kedileri'nde saf ırkın elde edilmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Bu çalışmalar içinde en önemli olanı da kedilerdeki kontrollü seks sonrası Van Kedisi'nin tüm özelliklerini taşıyan yavrular elde edilmeye başlanması oldu. SAF DİŞİ VE ERKEK KEDİLER ÇİFTLEŞTİRİLİYOR Daha önce rastgele yapılan çiftleştirmelere son veren merkez müdürlüğü, Van Kedi Evi'nde koruma altında tutulan 40 dişi ve 60 erkekten saf Van Kedisi özelliğini taşıyanları çiftleştirdi. Bu kedilerin kaliteli yavru vermesi için özel mamalarla beslendiğini belirten Van Kedisi Araştırma ve Ugulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şöyle konuştu: "Kontrollü çiftleştirmemizin amacı Van Kedisi'nin bütün tescillenen özelliklerini taşıyan kedi sayısını arttırmaktır. Van kedisinin uysallığı, tüyleri, bakarken sevimliliği, canayakınlığı, öğrenme kapasitesi ve bir çok karakteristik özelliği var. Biz böyle yavrular elde etmeye çalıştık. Son 2 yıl içinde yaptığımız kontrollü çiftleştirmede bunu başardık." KIZGINLIK GÖSTEREN ÇİFTLEŞME DIŞI KEDİLER MAĞDUR EDİLMİYOR Prof. Dr. Kaya, Van Kedisi formatının dışında tek bir eksiği olan dişi ve erkek kedileri çiftleşme dışı bıraktıklarını da belirterek,"Ancak bunları da mağdur etmiyoruz. Çünkü bu kedilerin de kızgınlık dönemleri oluyor. Bunları da uyguladığımız ilaçlarla rahatlatıp kızgınlıklarını gideriyoruz" dedi.