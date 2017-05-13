(Görüntülü Haber) Van Gölü sahilinde 'Survivor' yarışması

VAN'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Topluluğu tarafından 'Survivor Van Yarışması' düzenlendi. Üniversite öğrencilerinden oluşan 30 takımın katıldığı yarışmanın gelirleri YYÜ Burs Komisyonu’na öğrencilere burs verilmesi için bağışlanacak. Van Gölü Kampusu sahilinde düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 30 takımın katıldığı 'Survivor Van Yarışması' zumba dans gösterisi ile başladı. Daha sonra yarışmaya geçen takımlar, zorlu etaplarda birbirlerini geçebilmek için kıyasıya yarıştı. Bazı yarışmacılar da kano ile Van Gölü'nde yarışırken battı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmayı birçok öğrenci ve akademisyen de izledi. YYÜ Genel Sekreteri Prof.Dr. Yusuf Uzun, üniversite olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri önemsediklerini belirterek, "Bugün kazanan bir takım mutlaka olacaktır ama yarışmaya katılan herkesi başarılı görüyoruz, şimdiden birinci ilan ediyoruz. Bu tür faaliyetler kaynaşmak ve güzel dostlukların kurulmasına vesile oluyor" dedi. Yarışma koordinatörü YYÜ Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Funda Coşkun ise sağlıklı yaşam için aktif ve mutlu gençlerle 2 gün geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yarışmayı kenti temsil etmek açısından 'Vanvivor' olarak adlandırdıklarını söyleyen Coşkun, AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ki çocukları da etkinliğe davet ettiklerini belirtti. YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan da böyle anlamlı bir etkinlik düzenledikleri için öğrencileri kutladı. 2 gün sürecek olan yarışmanın gelirleri YYÜ Burs Komisyonu’na öğrencilere burs verilmesi için bağışlanacak. Ayrıca etkinlikler kapsamında çeşitli konserler ve yarışmalar yapılacak.