(Görüntülü Haber) Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşındı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - VAN Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşımacılığına başlanırken, Ankara'dan alınan yolcular, Bitlis'in Tatvan ilçesine getirildi. Yolcular, 25 saatlik yolculuğun ardından geldiği Tatvan Garı'nda, davul- zurna ekibi ve çiçeklerle karşılandı. Ankara'dan dün saat 12:00'de hareket eden ve 30 yolcusu bulunan Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra ilk kez yolcu taşımacılığı yapıldı. Tatvan Garı'na bugün saat 13.00'te gelen yolcular, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı üyeleri ve davul- zurna ekibi tarafından karşılandı. Yolculara, garda karanfiller dağıtıldı. Uzun zamandır sadece yük taşımacılığının yapıldığı Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk yaptıklarını anlatan yolcular, bölgeyi herkesin gelip, görmesini istediklerini söyledi. Karşılama sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Aksoy, Van Gölü Ekspresi'nin, bölgenin hak ettiği eski günlerine dönmesi için önemli fırsat olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Tatvan’da tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Van Gölü Ekspresi'nin 5 yıl aradan sonra yeniden yolcu seferine başlaması, bizleri son derece mutlu etti. Bunu bir milat olarak kabul ediyoruz. Diyoruz ki 'Van Gölü Ekspresi eski hak ettiği konuma gelecek'. Bugün ilk kafilesi Tatvan’a geldi. Yarın da tekrar yolcularımız gelecek. Nisan ayında da 120 kişilik misafirlerimiz Tatvan’a gelecek. Bu tren seferleri ile yöremizi, kültürümüzü herkese göstermek istiyoruz. Bitlis, bu manada açık hava müzesi gibidir."



Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise amaçlarının Van Gölü Ekspresi ile gelenleri, bölgede gezdirerek, tanıtım yapmak olduğunu vurguladı. Gencan, "Van Gölü Ekspresi'ni halk oyunlarıyla karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amacımız, burada Van Gölü Ekspresi ile gelen tüm misafirlerimizi burada ağırlayıp, bölgenin tanıtımını yapabilmek. 2 gün boyunca misafirlerimizi ağırlayacağız. Başta Nemrut Krater Gölü olmak üzere Selçuklu Mezarlığı, Bitlis'in tarihi evleri, sivil mimarisi, medrese, han ve hamamları olmak üzere Süphan’ın ve Bitlis'in tüm doğa ve kültür merkezlerini gezdirerek, güzel vakit yaşatmak istiyoruz" dedi.



