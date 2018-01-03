(Görüntülü Haber) Van Emniyet Müdürlüğü caddede şiddet uygulayan adam için alarma geçti

VAN'da pusette bebeği olan kadına şiddet uygulayan adamın bulunması için Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. 7 kişilik özel ekip, kadına şiddet uygulayan adamın bulunması için seferber oldu. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün meydana gelen olayda, yakını ya da eşi olduğu tahmin edilen bir adam, pusette bebeği olan kadına şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin medyada yayınlanması üzerine Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Subesi ekipleri tepkilere neden olan bu kişinin tespit edilerek yakalanması için 7 kişilik özel bir ekip kurdu. Kurulan ekip görüntüleri inceleyip, çevredeki Mobese ve diğer kameraları da faydalanarak iz sürüyor. Yetkililer, kadına şiddet uygulayan kişinin bulunması için dün geceden bu yana çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü ve kısa zamanda sonuca ulaşılacağını söyledi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme adan adam ve ağlayan kadın görülüyor. Kadın ağlamaya devam ederken bile bu kişinin tekme atmayı sürdürmesi üzerine kadının pusetteki bebeğini alarak uzaklaşırken, erkeğin arkasından yürümeye devam ettiği görülüyor. Kadın Hakları Aktivisti Zozan Özgökçe, görüntülerin rahatsız verici olduğunu, Van Emniyet Müdürlüğü'nden bu kişinin bir an önce bulmasını istediklerini söyledi. Özgökçe, caddede tekme atan adamın bulunmasından sonra da kadına ve bebeğe destek verilmesi gerektiğini kaydederek, "Muhtemelen bu olay evde de devam ediyordur. Buna benzer maalesef çok olayla karşılaşıyoruz. Herkesi derinden üzen bu soruna sorumluların köklü çözüm bulmaların istiyoruz" dedi.