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(Görüntülü Haber) Van'da Polonyalı geline 2 gün 2 gece düğün

HAKKARİLİ Harun Doğan (32), 5 yıl önce Antalya’da bir otelde garsonluk yaparken tanıştığı Polonyalı banka çalışanı Magdalana Ayachi (31) ile Van’da 2 gün, 2 gece süren düğünle evlendi. Aşkın engel tanımadığını anlatan Doğan,...

HAKKARİLİ Harun Doğan (32), 5 yıl önce Antalya’da bir otelde garsonluk yaparken tanıştığı Polonyalı banka çalışanı Magdalana Ayachi (31) ile Van’da 2 gün, 2 gece süren düğünle evlendi. Aşkın engel tanımadığını anlatan Doğan, "Birbirimizin dilini tam olarak bilmesek de severek evlendiğim Polonyalı aşkım ile onun ülkesinde yaşayacağım" dedi.

Polanya'nın başkenti Varşova'da bankada çalışan Magdalana Ayachi, 5 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da bir otelde garson olarak çalışan Hakkari Çukurcalı Hamdi Doğa ile tanıştı. Sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmayan ikili, bir süre önce evlilik kararı aldı. Bunun üzerine Polonyalı gelin Magdalana Ayachi, düğünlerini damadın ailesinin yaşadığı Van'da bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapmak istedi. Çift için Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki Beyüzüm Mahallesi'nde 2 gün, 2 gece süren düğün yapıldı. Ülkesine ait kıyafetle düğün alanına gelen Magdalana Ayachi, halay çekerek eğlendi.

POLONYA'DA YAŞAYACAK

Düğün sonrası Van Gölü sahiline giden gelin ile damat, buradaki muhteşem manzarada hatıra fotoğrafı çekti. Damat Harun Doğan, bundan sonra yaşamlarını Polonya'da sürdüreceklerini belirterek, "Magdalana Ayachi ile aşk hikayemizi evlilikle taçlandırdık. Düğünümüzü, bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapmak istedi. Ben de onun bu isteğini kırmadım ve düğünümüzü Van’da yaptık. 2 gün, 2 gece süren düğünde halaylar çektik. Ben onun dilini tam olarak anlamadığım için, bazen işaret diliyle birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Aşk engel tanımıyor. Bundan sonraki yaşamımızı Polonya’nın başkenti Varşova’da sürdüreceğiz" dedi

Gelin Ayachi ise Harun’u çok sevdiği için evlendiğini belirterek, "Tatil için Türkiye'ye gelmiştim. Antalya'da tanıştık. Daha sonra da evlenmeye karar verdik. Düğünümü de bölgenin geleneklerine göre yaptım. Çok güzel geçti. Çok mutluyum" diye konuştu.
 

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