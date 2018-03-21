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(Görüntülü Haber) Van'da nevruz coşkusu

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından organize edilen nevruz kutlamasına binlerce kişi katıldı. Van Valiliği'nden alınan izinle...

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından organize edilen nevruz kutlamasına binlerce kişi katıldı. Van Valiliği'nden alınan izinle HDP ve DBP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alan, 'drone' ile havadan denetlendi. Kutlamaya gelenler, alanda kurulan 4 ayrı güvenlik barikatından geçirilirken, üst aramaları da yapıldı. Nevruz kutlamamasına HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP'li ve DBP'li yöneticiler ile binlerce kişi katıldı. Nevruz ateşi ise Beştaş ile HDP'li ve DBP'li yöneticiler tarafından yakıldı. HDP'li Beştaş, yakılan nevruz ateşinin etrafında Vanlılarla kol kola girerek, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Coşkulu geçen nevruz kutlaması, saat 15.00'te sona erdi.

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