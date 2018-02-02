(Görüntülü Haber) Van'da, Mehmetçik ve güvenlik korucuları Afrin için kan verdi

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için, Van'ın Edremit ilçesi Belediyesi tarafından...

02 Şubat 2018 Cuma 19:11