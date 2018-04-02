(Görüntülü Haber) Van'da kurtuluş coşkusu

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde çeşitli etkinlikler yapılırken, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ve protokol, halk oyunları ekipleriyle birlikte halay çekti. Valilik önünde düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Zorluoğlu, ilk önce Valilik, ardından da Büyükşehir Belediyesi çelengini anıta bıraktı. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmadan sonra, geniş güvenlik önlemleri altında Van Jandrama Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Kutlamalarda, Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi büyük ilgi gördü. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ve protokol, halk oyunları ekipleriyle birlikte halay çekti. Kutlamalar, Van'ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle devam etti. Kutlamalarda, basketbol, paten ve bisiklet gösterileri nefes kesti. Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, işgalin ardından adeta küllerinden doğan serhat şehri Van'ın ayağı kalkması için devlet-millet birlikteliğiyle büyük çaba sarf edildiğini söyledi. Vali Zorluoğlu, "Türkiye'nin ilk havaalanlarından birinin kurulması, ulaşım ağının genişletilmesi, şehirleşme, sanayileşme ve üniversite kurulmasına uzanan süreci büyük azimle gerçekleştirmiştir.Bugün bizler de, gerek merkezi idare, gerekse yerel yönetimler eliyle bu atılımı daha ileriye taşımanın gayretindeyiz. İnşallah Van'ı tarihine ve medeniyetine yakışır günlerine yeniden kavuşturacağız.Bu doğrultuda, pek çok ülkeye, birkaç saat mesafedeki Van'ın potansiyelini açığa çıkarmak üzere gayretle çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden de bu anlamda tam destek alıyoruz" dedi.