(Görüntülü Haber) Van'da kar yağışı durdu; kapalı yollar açılıyor

Osman BEKLEYEN-Murat ÇAĞLAR / VAN,()-VAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışının durup, havanın açmasıyla kardan dolayı kapalı mahalle yolları açılmaya başlandı. Çocuklar kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaydı. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının durmasının ardından birçok mahalle yolunun kapalı olduğu Van'da Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiperi karla mücadele çalışması başlattı. Her yıl aylarca kapalı kalan Van-Bahçesaray karayolunda ise ekipler dünden itibaren çalışmaya başladı. Kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan kar, bir yandan savurma makinesi ile açılırken, diğer taraftan greyderlerle de yol kenarına atılıyor. Havanın açması çocukları sevindirdi. Çocuklar, okul sonrası kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklar ve bidonlarla mahalle aralarında kayarak karın keyfini çıkardı.