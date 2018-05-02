VAN'ın Edremit İlçesindeki Kurubaş mevkiinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurup, aradı. Narkotik köpeği 'Şila'nın da bulunduğu aramada, aracın kasasına zulalanmış, 120 paket halinde 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili F.Ö gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Van'da kamyonetin zulasından 61 kilo eroin çıktı
VAN'ın Edremit İlçesindeki Kurubaş mevkiinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:30
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