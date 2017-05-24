(Görüntülü Haber) Van'da gönül köprüsü futbol turnuvası finali yapıldı

Osman BEKLEYEN/VAN, () - BAŞBAKANLIK tarafından desteklenen ve Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği tarafından organize edilen 'İlden İle Gönül Köprüsü Futbol Turnuvası' finali yapıldı.



Van Atatürk Stadı'ndaki final gününe milli futbolcu, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ile sanatçı Murat Kekilli de katıldı. Maçları izlemeye gelen vatandandaşlar Selçuk İnan ve Murat Kekilli'ye sevgi gösterisinde bulundu. Selçuk İnan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, forma imzaladı. Açılış maçında Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın takımıyla Vanlı eski futbolcuların takımı karşı karşıya geldi. Ardından 15 Şubat'ta 64 takımın katılımıyla başlayan turnuvada finale çıkan Garaj 65 ile Yıldızlar takımları karşılaştı. Zorlu turnuvanının şampiyonu, müsabakayı 2-1 kazanan Yıldızlar oldu.



Program sonunda açıklama yapan Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, "64 takımın ve 700’ün üzerinde futbolcunun katıldığı turnuva ilimizin dostluk, kardeşlik ve ülkemizin güzelliklerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bizim turnuvadaki birinci önceliğimiz futboldan ziyade ülkemizin sıkıntılı süreçlerinde dostluk ve kardeşliğine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Düzenlenen organizasyona farklı renklerden insanlar katılım sağladı. Turnuva ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.



Futbolcu Şelçuk İnan ise, Başbakanlık tarafından desteklenen bir projede yer almanın kedisini mutlu ettiğini belirterek, "Van'daki insanlarla tanışmak ve onların bu kadar sevgi dolu olduğunu görmek benim için bir ayrıcalıktı. Van'a gelmişken şehit ailelerini ziyaret ettik. Van'daki çok sayıda çocuk, genç ve diğer insanlarla bir araya gelme fırsatımız oldu. Azıcık da olsa onları spora teşvik etmek için burada bulundum. Bu bir projeydi. Bana göre bu projelerin daha da artması gerekiyor" dedi.



Daha sonra dereceye giren takımlara madalya, kupa ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı katılım sertifikası verildi.