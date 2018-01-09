izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Okul önünde öğrenciler ebiber gazı 4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik oldu
4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik...
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...

(Görüntülü Haber) Van'da demir yolu bağlantısını sağlayan feribot, deneme seferine çıktı

TÜRKİYE- İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerindeki bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattındaki feribotlar yenilenirken, ilk feribot bugün yüklü olarak deneme seferini gerçekleştirdi. 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot...

TÜRKİYE- İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerindeki bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattındaki feribotlar yenilenirken, ilk feribot bugün yüklü olarak deneme seferini gerçekleştirdi. 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot ile 4 bin ton yük taşınabilecek. Van Gölü üzerindeki Türkiye-İran transit demir yolu hat bağlantısını sağlayan feribotlar yenileniyor. Bitlis'in Tatvan İlçesi'ndeki tersanede 2011'de yapımına başlanan 'Sultan Alparslan' isimli, 136 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip feribot bugün ilk yüklü deneme seferine çıktı. Gölde yaklaşık 4 saatlik deneme seferi yapan 350 yolcu kapasiteli feribot, Van İskelesi'ne geldi. YÜK TAŞIMA MİKTARI ARTTI 4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip feribotun 4.5 saat süren yolculuğu 3 saat 15 dakikaya indireceği belirtildi. Yüzde 60 gibi oranda yakıt tasarrufu da sağlayacak feribot, hem yük hem de zaman açısından kazanç sağlayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314