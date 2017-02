(Görüntülü Haber) Van'da 112 Acil'e bir yılda 2 milyon 671 bin asılsız çağrı

Gülay KUYUCU/VAN, () - VAN'da kar yağışı ile birlikte 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen ihbarlar artarken, gelen çağrıların birçoğu da asılsız veya gereksiz olarak kayıtlara geçiyor. Van'da 2016 yılında 2 milyon 765 bin 312 kişi 112 Acil hattını ararken bunlardan 2 milyon 671 bin 543'ü asılsız veya gereksiz çıktı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, 112 Acil hattını gereksız yere meşgul etmemelerini istedı. Van 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstleniyor. Özellikle köy ve mezralarda yaşayan hastalar kış aylarında büyük zorluk çekerken, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi çalışanları onların imdadına yetişiyor. Kimi zaman karla mücadele ekipleriyle birlikte yola çıkan ekipler, zaman zaman da kendileri yollarda kalarak karla mücadele etmek zorunda kalıyor. Fakat bütün zorluklara rağmen hastalara ulaşmaya çalışan ekipleri en çok da asılsız ve gereksiz çağrılar meşgul ediyor. 112 Acil hattını 'Market siparişi vermek istiyorum', 'Abla saat kaç', Sevgilimden ayrıldım bana taktik verebilir misin', 'Canım çok sıkılıyor ne yapayım', köy yolu kapalı paletli ambulansla gelip yolu açar mısınız', 'Yolumuz kapalı ahırın üstünü temizledim oraya helikopterle gelebilir misinz', 'Keçim doğum yaptı ambulans istiyorum', 'Hamileyim soda içtim çocuğum erir mi' gibi konular için arayanlar oluyor. Bunun yanı sıra her akşam arayıp rahatsızlık verenler de mevcut. Van merkez ve ilçelerine hizmet verdiklerini anlatan Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, komuta merkezine gelen çağrıların birçoğunun asılsız veya 112’yi ilgilendirmeyecek konular olduğunu söyledi. Gökyer, "2016 yılında 2 milyon 765 bin 312 kişi 112 acil hattını aramış. Gerçek dışı çağrı sayımız ise 2 milyon 671 bin 543. Araç gönderdiğimiz asılsız vaka sayısı ise 73. Bu ihbarlar gerçek hastaya ulaşım süremizi uzatmaktadır. Telefonun çalışıp çalışmadığını öğrenmek için arayanlardan, her gün muhabbet etmek için bile sürekli arayanlar, yollarını açalım diye bize ihbarda bile bulunanlar oluyor. Özellikle telefonun sim kartını çıkartıp çocuklarının eline verenler de var" dedi. Gökyer, konuyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunurken, "Kış aylarındayız ve şua nda kar yağıyor. Bize gerçekten ulaşmak isteyenler oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen 112 Acil hattını gereksiz yere meşgul etmesinler. Bu konuda duyarlı olalım. Ne canımız sıkıldığı için, ne de gereksiz, bizim konumuz dışında olan konular için 112 Acil hattını aramayalım. Bizi boş yere meşgul etmesinler. Bu gibi gereksiz çağrılar nedeniyle ihbarını alamadığımız vakalar bazen ölümle sonuçlanabiliyor. Ayrıca gereksiz ve asılsız ihbarlara da ceza işlemi uygulanacak" diye konuştu.