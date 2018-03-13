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(Görüntülü Haber) Van'a İngiliz gelin

VANLI Samet Macit (26), Kuşadası’nda çalıştığı restoranda yemek yerken tanıştığı ve 1 yıldır arkadaşlık yaptığı eczacı İngiliz Rachel Doyle (24) ile memleketi Van'da nişanlandı. Macit, Doyle ile yaz aylarında Van'da kır düğünü...

VANLI Samet Macit (26), Kuşadası’nda çalıştığı restoranda yemek yerken tanıştığı ve 1 yıldır arkadaşlık yaptığı eczacı İngiliz Rachel Doyle (24) ile memleketi Van'da nişanlandı. Macit, Doyle ile yaz aylarında Van'da kır düğünü yaparak evleneceklerini söyledi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde eczacılık yapan Rachel Doyle, yaklaşık 1 yıl önce tatil için geldiği Kuşadası'nda yemek yemek için girdiği bi restoranda çalışan Vanlı Samet Macit ile tanıştı. Tatilin sona ermesine rağmen sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmayan gençler evlilik kararı aldı. Macit, yaklaşık 10 gün önce Doyle'yi ailesiyle tanıştırmak için Van'a getirdi. Ardından da bir düğün salonunda yapılan törenle çift nişanlandı. Samet Macit'in ailesi ve akrabalarının katıldığı ve bölge geleneklerine göre yapılan törende Rachel Doyle'ye nişan kıyafetleri giydirilip, çeşitli takılar takıldı.

VAN'DA YAŞAMA KARARI ALDILAR

Çalınan müzikler eşliğinde yakınlarıyla eğlenen çift, evlendikten sonra Van'da yaşamaya karar verdiklerini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır Kuşadası'nda yaşandığını anlatan Samet Macit, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti. Nişan için İngiltere’den gelen Rachel Doyle ise Türkiye’yi çok sevdiğini, Van'ın ise Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

 

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