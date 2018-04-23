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(Görüntülü Haber) Valilik koltuğuna çocuk oturdu

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vali Mahmut Demirtaş, makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Tuana Gökçe'ye devretti.  Anne ve babasıyla birlikte Adana Valiliği'ne gelen Yüreğir Emine Türkan İkiz İlkokulu...

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vali Mahmut Demirtaş, makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Tuana Gökçe'ye devretti. 
Anne ve babasıyla birlikte Adana Valiliği'ne gelen Yüreğir Emine Türkan İkiz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Tuana Gökçe'yi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş karşıladı. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Hayati Koca'nın eşlik ettiği Tuana Gökçe, Vali Demirtaş'a gösterdiği yakınlık ve ilgi için teşekkür etti. Valilik makamına oturan Tuana Gökçe, herkesin bayramını kutlayarak Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. 
TALİMAT VERDİ
Valilik birimlerini telefonla arayarak 23 Nisan'ın en coşkulu şekilde kutlanması için gerekli çalışmanın yapılmasını isteyen Tuana Gökçe, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü'yü de telefonla arayarak parklarda daha güvenli oynanabilmesi ve evde bakım hizmeti alan hastalar için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Vali Demirtaş da, herkesin bayramını kutladı. 

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