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(Görüntülü Haber) VALİDEN SÜRÜCÜLERE TATLI UYARI

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Burdur-Antalya karayolunda uygulama yapan trafik ekiplerini denetledi, sürücülere Burdur'a özgü ceviz ezmesi ikram ederek kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu. Burdur Valisi...

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Burdur-Antalya karayolunda uygulama yapan trafik ekiplerini denetledi, sürücülere Burdur'a özgü ceviz ezmesi ikram ederek kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kurban Bayramı boyunca emniyet ve jandarmanın 29 ekiple kentte trafik denetlemesi yapacağını söyledi. Burdur-Antalya karayolunda trafik uygulaması yapan ekipleri denetleyen Vali Yılmaz, "Can ve maddi kaybın olmadığı bir bayram diliyoruz. Bunun için de önlemlerimizi en üst seviyede aldık" dedi. "Bayramlarımız sevinç olsun, gözyaşına boğulmasın" diyen Vali Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın 'Frene değil, kurala güven' sloganını hatırlattı. İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muzaffer Canbal ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın da eşlik ettiği Vali Yılmaz, sürücülere, Burdur'a özgü ceviz ezmesi ve çikolata ikram ederek, kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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