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(Görüntülü Haber) Vali Yılmaz'dan 'konuya vakıf olmayan' birim amirine tepki

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda soru yönelttiği birim amirinin konuya vakıf olmadığını söylemesi üzerine, "Vakıf olmayan adam, buraya niye geliyor? O zaman gelmeyeceksin arkadaş...

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda soru yönelttiği birim amirinin konuya vakıf olmadığını söylemesi üzerine, "Vakıf olmayan adam, buraya niye geliyor? O zaman gelmeyeceksin arkadaş buraya. Ben bir konuyla ilgili talimat vermişsem o talimatla ilgili bilgiyle gelin toplantıya" diye tepki gösterdi. Burdur İl Koordinasyon Kurulu 1'inci Dönem Toplantısı, Vali Şerif Yılmaz başkanlığında, İl Özel İdaresi'nin salonunda yapıldı. Kaymakamlar, yatırımcı kurumların bölge müdürleri ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda Vali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Bölge Müdürlüğü adına sunum yapan Isparta Gar Müdürü Hüseyin Uçar'a, Menderes Mahallesi'ndeki hemzemin geçitle ilgili gelişmeleri sordu. Uçar'ın konuya vakıf olmadığını söylemesi üzerine Vali Yılmaz, "O zaman vakıf olarak geleceksiniz. 15 gün önce söyledim, ben bunu. Vakıf olmayan adam, buraya niye geliyor? O zaman gelmeyeceksin arkadaş buraya. Sizi zorla getirmiyoruz" diyerek, tepki gösterdi. Tepkisini sürdüren Vali Yılmaz, "Kusura bakmayın, buraya gelirken, yaptığınız ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi vereceksiniz. Daha önceki toplantıda da söyledim. Kurum müdürü, bölge müdürü kendisi gelecek. Gelemiyorsa bana bilgi verir. Buraya gar müdürünü gönderirse bu hale gelir. Devletin valisi burada 3- 4 saat mesai harcayacak, müdür 'İşi var' diye gelmeyecek" dedi. Vali Şerif Yılmaz, daha sonra Burdur'da, 2018 yılı yatırım programında 302 proje bulunduğunu ve bu projelerin toplam bedelinin 3 milyar 644 milyon TL olduğunu söyledi. TCDD Afyonkarahisar 7'nci Bölge Müdürü Adem Sivri'nin, Kütahya'daki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldığı için Burdur'daki toplantıya katılamadığı öğrenildi.

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