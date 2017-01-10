Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalan yaralıları ziyaret etti. Vali Şahin yaralının tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem hastanesine gelerek, tente altında kalan 18 kişiyi ziyaret etti. Yetkililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Şahin daha sonra hastaneden ayrıldı. Hastane çıkışında basın mensuplarının olaya ilişkin sorusuna Vali Şahin, "Biz basın duyurumuzu yaptık zaten" şeklinde yanıt verdi.
(Görüntülü Haber) Vali Vasip Şahin çöken tente altında kalan yaralıları ziyaret etti
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalan yaralıları ziyaret etti. Vali Şahin yaralının tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem hastanesine gelerek, tente altında...
10 Ocak 2017 Salı 22:20
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.