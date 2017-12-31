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(Görüntülü Haber) Vali Ustaoğlu, asker ve polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıla saatler kala, Mutki ilçesinde görev yapan asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Ustaoğlu, 2017 yılında güvenlik güçleri terörle mücadelede nasıl kararlı çalışma sergilediyse,...

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıla saatler kala, Mutki ilçesinde görev yapan asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Ustaoğlu, 2017 yılında güvenlik güçleri terörle mücadelede nasıl kararlı çalışma sergilediyse, 2018'de de bu mücadelenin aynı şekilde sürdüreceklerini söyledi. Bitlis Valisi Ustaoğlu beraberinde Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç ile birlikte Mutki ilçesinde görev yapan asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. İlk olarak Mutki İlçe Jandarma Karakol Komutanlığ'ını, ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ustaoğlu,burada görev yapan asker ve polislerin yeni yıllarını kutladı. Daha sonra yolda denetim yapan polisleri ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Mutki'de 24 saat görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladıklarını belirterek şöyle konuştu: "2017 yılının son gününde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat gözünü kırpmadan çalışan kahramanlarımıza moral vermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına bu günü güvenlik güçlerimize ayırdık. Devamında da yine ziyaretlerimiz olacaktı. Arkadaşların görev başında morallerini yüksek olmasını yerinde görmek beni çok mutlu etti. İlimizin en ücra köşesinde her yere hakim olan devletimiz var. Allah'a şükür teröre göz açtırmayan ve saha bırakmayan çalışmalarla her yere hakimiz. Bu anlamda da 2017 yılında terörle mücadelede nasıl karalı bir çalışma sergilediysek, 2018 yılında da bu mücadeleyi aynı şekilde sürdüreceğiz. Ona göre de hazırlıklarımız var. Gece gündüz kar- kış demeden bu mücadelede vatandaşımızın güven ve huzur içende uyuması için çalışmalarımız devam edecek. Bu duygularla 2018 yılının güzel geçmesini temenni ediyorum."

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