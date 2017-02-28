(Görüntülü Haber) Vali Tuna: Terörden en çok İslam ülkeleri etkileniyor

ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, terör ve savaşlardan en çok etkilenen ülkelerin İslam ülkeleri olduğunu ifade ederek ?İslam ülkelerinde yaşanan dramlarda maalesef herkes kör, sağır pozisyonuna yatıyor ve sessiz kalıyor. Bu herkesin gözünün önünde olup biten şeylerdir. Artık kral çıplak eskisi gibi bu işi saklama imkanı da yoktur dedi. Şanlıurfa Valiliği'nin ev sahipliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile Harran Üniversitesinin katkılarıyla 3-5 Mart tarihleri arasında yapılacak olan İslam'ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet ve Özgürlük, İslam Bilgeleri Zirvesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Ali Sarıışık, İl Müftüsü İhsan Açık katıldı. Sempozyum için çocuk masumiyeti ve savaşın ağır bedellerine dikkat çekmek amacıyla savaşın sembol ismi Aylan Kürdi ile 5 yaşındaki Ümran'ın fotoğraflarının yer aldığı siyah beyaz afiş hazırlandı. Sempozyum için hazırlanan afişin çok anlamlı olduğunu ve İslam ülkelerinde yaşanan zulümlere dikkat çeken Vali Tuna, artık kral çıplak diyerek şunları söyledi.'Bu afiş bizlere terörden, savaşlardan ve buna benzer zulümlerden bu gün dünyada en çok mağdur olan ve etkilenen aslında İslam dünyasıdır. İslam dışındaki bir takım ufak topluluklar var isim vermeyeyim onlara ilişkin bir mağduriyet yaşandığı zaman birileri, bazı ülkeler hemen el birliğiyle oraya her türlü imkanı seferber ediyorlar. Ama bu yaşanan dramlarda maalesef herkes kör, sağır pozisyonuna yatıyor ve sessiz kalıyor. Bu herkesin gözünün önünde olup biten şeylerdir. Artık kral çıplak eskisi gibi bu işi saklama imkanı da yoktur. Biz Türkiye olarak o konuda en çok söz söyleme hakkına biz sahibiz. Yetime sahip çıkan, milyonlarca göçmeni ülkesinde barındıran ve onlara kaç milyar dolar bütçesinden para harcayan bir Türkiye var. Biz İslam ülkeleri olarak tabi ki Dünya?da 1. 8 milyar Müslüman nüfusu var ama baktığımız zaman bu coğrafyaların çoğunda kan, gözyaşı ve acı var. Birileri hem doğal kaynaklarını istismar anlamında hem de daha fazla yayılması için farklı projeler uyguluyorlar. Çünkü İslam dini şuna şükrediyoruz bizde mensubu olmakla birlikte iftihar ediyoruz. Tabiatında doğasında zaten öyle bir güzellik olduğu için barış dini olduğu için, barış, adalet ve özgürlük diyor. Bakmayın bu gün bu şeyleri telaffuz edenler, bu kavramları aslında gerçek manada bir özgürlüğün, adaletin ve barışın olmadığını görüyoruz. Bu gün güçlü ülkeler gücü kullanan ülkeler, bu zenginliklerini nasıl elde ettiklerini de zaten bakıldığında çok rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Başkalarının kan ve gözyaşları üzerinedir. Bu düzen tabi ki devam etmesi bir kısım tarafından isteniliyor. Dünyada savaş isteyenler, savaş ve çatışmadan beslenenler var bir de barış isteyenler var biz barışın tarafındayız ve bizim inancımız da bunu gerektiriyor.Binlerce Müslüman Avrupa da yaşıyor ve bunlar artık ayrımcılığa maruz kalmaya başladılar, ötekileştirmeye, haksız uygulamalara, en demokratik dediğimiz ülkelerde bile bu yabancı düşmanlığı gibi islamifobi?den kaynaklanan uygulamalara maruz kalmaya başladılar. Bizim dünyamızda böyle bir şey yok ama bizim bunu iyi anlatmamıza ihtiyacımız var. Bu tarz programların bizlere çok faydası olacaktır. Bu tür programlarla önyargıları kesmiş oluyoruz. Yazarlar ve düşünürler olarak 50'yi aşkın önemli ismi Şanlıurfa?da konuk edeceğiz. Programa bir çok alimin yanı sıra bakanlar ve büyükelçilerde katılacaktır.ö şeklinde konuştu